Otto multe per cani lasciati liberi senza guinzaglio ma anche 16 denunce per aver gettato rifiuti nel parco, una per incendio colposo per aver appiccato un rogo di spazzatura e il sequestro di un'area di tre ettari trasformata in discarica di pneumatici.

Questo il bilancio dei controlli effettuati dal Corpo forestale all'interno del Parco di Molentargius, intensificati per proteggere l'area e tutelare le nidificazioni della colonia stanziale di fenicotteri rosa minacciate dalla presenza di cani randagi o vaganti, otto di questi sono già stati trasferiti in canile. Altrettante sanzioni scattate nei confronti dei proprietari che avevano i cani privi di guinzaglio.

Sul fronte dell'abbandono dei rifiuti è stata individuata e sequestrata un'area di tre ettari dove erano stati gettati decine di pneumatici: 16 le persone denunciate, a una di loro è stato anche contestato l'incendio colposo per averli bruciati.

Sono state poi raccolte le immagini di un camion carico di rifiuti, ripreso mentre entra nel parco, scarica lungo la strada e poi si allontana dall'area protetta con il cassone svuotato. Nel corso dei controlli sono state inoltre rimosse sette carcasse di auto abbandonate: i proprietari dovranno pagare complessivamente 8mila euro di multa.