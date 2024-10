Alcuni cani sono stati trovati in stato di abbandono ed oggetto di maltrattamenti: accade sulla Giara di Gesturi, dove i militari della stazione Carabinieri di Gesturi, unitamente al personale veterinario della competente Asl di Sanluri, hanno effettuato un servizio ispettivo, mirato ad appurare i fatti ed individuare eventuali responsabili.

Così, in località "Serra Argiolas", presso l'ovile di un allevatore della zona, sono stati trovati 13 cani privi di microchip, custoditi in condizioni non idonee. Di questi, 4 versavano, tra l'altro, in condizioni di salute precarie e senza alcuna cura specifica.

L'allevatore è stato denunciato dai militari per maltrattamento di animali mentre i 4 cani in condizioni peggiori sono stati affidati ai volontari della "Lega Nazionale per la difesa del cane" e successivamente, ricoverati presso la clinica veterinaria di Monserrato per gli accertamenti del caso.