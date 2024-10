In questo ultimo weekend la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sulle principali arterie stradali della Sardegna. Nella prime ore del mattino del 25 aprile una pattuglia della Polstrada di Macomer, a ridosso della SS 131, ha rinvenuto nove cuccioli di pastore maremmano abbandonati e infreddoliti. I cagnolini sono stati messi in salvo e affidati ad una struttura veterinaria del posto.

Verso le 5 di questa mattina, invece, un altro equipaggio della polizia stradale di Macomer è intervenuto per un pericoloso incidente avvenuto sulla SS 131, in territorio di Abbasanta. Il conducente di un tir si è trovato all’improvviso davanti a tre cavalli usciti da un terreno confinante con la superstrada.

L’autista del veicolo, fortunatamente rimasto illeso, non è riuscito ad evitarli e l’impatto ha provocato la morte dei tre animali. Per entrambi i fatti la polizia stradale sta procedendo agli accertamenti per l’identificazione dei responsabili.