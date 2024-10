Ancora una volta la ferocia e la crudeltà umana non hanno limiti. Un post pubblico su Facebook, scritto da Laura Loi, dimostra quanto sia possibile fare del male ad una bestiola indifesa, rimanendo il più delle volte impuniti: la foto che ritrae l'animale privo di vita non ha bisogno di ulteriori commenti: “L'uomo è l'unico nemico dalla natura – scrive la ragazza, sfogandosi sul social - l'uomo è l'unico pericolo, uccide senza pietà, non si rende conto della sofferenza che può creare, ogni essere vivente soffre e ha dei sentimenti come noi. Questo è il mio povero cane trovato stamattina - aggiunge - è stato ucciso senza pietà con un forcone, torturato, chissà quante pene ha sofferto, ma è riuscito a trascinarsi fino a casa e si è lasciato andare.. la sua colpa? Cercare un po' di coccole perché lui era un cane dolce che non faceva male a nessuno.. buon ponte angioletto, mi dispiace che abbia conosciuto la cattiveria umana”.