Nella serata di ieri un cane di grossa taglia abbandonato, è stato investito da un'auto, rimasta sconosciuta, all'altezza del Ponte Vittorio. L'animale, privo di microchip, vagava, successivamente all'investimento, lungo la carreggiata creando pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni in quanto è risultato molto aggressivo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Municipale di Cagliari allertati da alcuni passanti che avevano già provato inutilmente di soccorrerlo.

Il cane, impaurito e spaventato, ha tentato la fuga aggredendo ogni persona che incrociava sul suo cammino. A questo punto gli Agenti lo hanno raggiunto all'altezza del parcheggio cuore dove, tramite una tecnica di cattura rapida, è stato trattenuto in sicurezza sino all'arrivo del mezzo di soccorso veterinario allertato , dopo aver ricevuto il benestare dal Servizio Veterinario. Attualmente si trova ricoverato presso il canile di Via Po dove riceverà le cure e magari troverà anche una famiglia.