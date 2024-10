Camminava barcollante sul ciglio della strada quando i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Santa Maria Navarrese sono intervenuti in soccorso del povero animale, probabilmente investito poco prima da un’auto in via Roma a Lotzorai.

Il meticcio, di piccola taglia, è stato assistito e messo in sicurezza dai militari che sono riusciti a salvarlo da una fine peggiore. Grazie anche alla disponibilità del veterinario di Lanusei, successivamente intervenuto, il povero animale è stato soccorso e trasportato in una struttura idonea per le cure del caso.

Non si è potuto risalire al proprietario in quanto era sprovvisto di microchip. Adesso per fortuna il cucciolo sta meglio, non è in pericolo di vita.