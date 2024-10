Ieri sera a Villasor, sulla ss 196 all'altezza del chilometro 3+800, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri coadiuvati da quelli della locale Stazione sono intervenuti per un sinistro stradale autonomo con coinvolgimento di una Fiat Grande Punto, condotta da un 32enne del luogo.

Secondo il racconto dell'uomo, era uscito autonomamente di strada per aver compiuto una manovra istintiva e imprevedibile, che si era resa necessaria per l'improvviso attraversamento di un cane randagio, sbucato inaspettatamente dalla vicina cunetta.

Il mezzo si è cappottato andando ad impattare contro la recinzione metallica della base dell'Aeronautica militare di Decimomannu, danneggiandola per 30 metri circa. Oltre ai carabinieri che hanno proceduto ai rilievi è intervenuto anche il 118 con una propria ambulanza, che ha trasportato il giovane in codice giallo presso l'ospedale civile di Monserrato non in pericolo di vita, per i diversi traumi subiti.

Gli poteva andare molto peggio. Il veicolo è stato recuperato privatamente con un mezzo del soccorso stradale. La viabilità non è stata interrotta. I documenti di guida, assicurativi e di circolazione del mezzo erano in regola.