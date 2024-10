Nella notte tra il 9 e il 10 agosto a Nuoro un cucciolo di cane di appena due mesi fu barbaramente impiccato. L’associazione “Gli amici 4 zampe di Orazio” che immediatamente depositò una denuncia alla Procura chiede con più forza giustizia e lo sta facendo sollecitando tutti con una petizione lanciata su change.org, che ha raggiunto in 11 giorni oltre 50mila firme.

“Chi è coinvolto in questo orrore dovrà pagare per quel che ha fatto! - affermano dall’Associazione - Noi non molliamo! Lo dobbiamo alla piccola vita che è stata tolta e lo dobbiamo a tutti quelli che subiscono queste ingiustizie e che vengono accantonati e dimenticati. Le chiacchiere stanno a zero”.

“Noi, "Associazione Gli Amici a 4 zampe di Orazio", veniamo contattati la sera del 9 Agosto da una ragazza che ha chiesto aiuto per un cucciolo trovato per strada. Purtroppo in quel momento, essendo già al completo e non avendo posto, abbiamo pubblicato un post chiedendo disponibilità ad accogliere il piccolo cucciolo e nel frattempo la ragazza ci ha assicurati che lo avrebbe tenuto con sé in attesa di riscontri da parte nostra. La mattina seguente - continua nella spiegazione la stessa Associazione - abbiamo ricevuto un messaggio da parte di questa ragazza dove ci avvisava del fatto che la notte precedente, aveva consegnato il cucciolo ad un ragazzo e quella mattina, 10 agosto, il piccolo era appena stato trovato impiccato! Noi come Associazione ci siamo immediatamente recati sul posto e ci siamo trovati davanti una delle immagini più brutte mai viste! Abbiamo prontamente chiamato le Forze dell'Ordine e abbiamo depositato denuncia alla procura”.

Per firmare la petizione questo è il link: https://www.change.org/p/giustizia-per-cucciolo-impiccato-da-ignoti-sergiocosta-min