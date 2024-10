Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato attuato in tutti gli ambiti di competenza, il Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Sardegna ha espletato dedicati servizi di vigilanza volti a garantire la sicurezza, con particolare riguardo alla prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti.

Nel corso di queste attività, potenziate durante le trascorse festività Pasquali, l’attenzione è stata rivolta anche nei confronti degli “amici a quattro zampe” che, nel loro girovagare si avventurano incautamente lungo i binari. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria, infatti, sono intervenuti per salvare un cane ferito e spaventato che, dopo aver percorso un tratto ferrato, si è nascosto nella vegetazione, rendendo difficile e pericoloso il suo recupero. La competenza degli operatori e la grande professionalità hanno fatto sì che il cucciolo, sofferente per le profonde ferite sul muso e agli arti anteriori, fosse portato in salvo e gli fossero prestate le cure necessarie e, grazie alla lettura del microchip, è stato possibile risalire e riconsegnarlo alla proprietaria.

Le pattuglie impiegate nei giorni scorsi hanno monitorato i vari scali, sovrinteso e agevolato il flusso dei passeggeri e assicurato il controllo delle aree adibite all’attesa e al transito dei viaggiatori. La Polizia Ferroviaria si adopera costantemente per diffondere la cultura della sicurezza anche in ambito ferroviario, per sensibilizzare le persone verso comportamenti responsabili, evidenziando che la prima misura di sicurezza da realizzarsi è il rispetto delle norme e dell’agire con buon senso e attenzione.