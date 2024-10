Soccorso un cane, caduto in un corso d'acqua, in un'area rurale nei pressi della Provinciale 4: l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando la sala operativa del 115 ha ricevuto la richiesta da parte di alcune persone che transitavano in una strada adiacente al corso d'acqua e si sono accorte della povera bestiola in difficoltà.

Così, è stato allertato il numero di emergenza che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento. Gli operatori, con apposita attrezzatura, hanno effettuato il recupero del cane e successivamente lo hanno affidato sano e salvo al proprietario che, vedendo i Vigili del Fuoco in azione, si è recato sul posto.