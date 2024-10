Soccorso di un animale, i Vigili del Fuoco recuperano un cane caduto dentro ad un pozzo.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina, in località "Corte Pisano”, nel territorio di San Sperate, in soccorso di un cane caduto in un pozzo.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "2A", il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) il Nucleo Sommozzatori del Distaccamento Portuale di Cagliari e in supporto anche un'autoscala.

Gli operatori del 115 con tecniche opportune in casi come questi, hanno recuperato la povera bestiola, riportandola in superficie e riconsegnandola poi al proprietario sana e salva.