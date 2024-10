Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, 27 settembre, presso la scuola materna Santa Vittoria, a Sennori. Erano circa le 8 quando il pesante cancello di metallo posto all'ingresso del cortile è caduto sulla bidella che come ogni giorno stava aprendo l'istituto.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri guidati da comandante Giuseppe Innocenti.

La vittima, Pasqualina Sechi, è stata immediatamente soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Non sarebbe in gravi condizioni, i medici avrebbero riscontrato escoriazioni varie. Un grande spavento per la donna.