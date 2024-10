Elisabetta Canalis ha sposato il chirurgo americano Brian Perri nella sua Sardegna, mandando in tilt Alghero. La notizia ha fatto il giro del mondo e dei media italiani e non solo, compresi i tabloid come il Mail Online che titolano "Elisabetta sposa raggiante" e pubblicano alcuni scatti dell'ex velina con il suo abito bianco e il lunghissimo velo fuori dalla cattedrale di Santa Maria Immacolata, nel centro storico.

La cerimonia nuziale è iniziata con un'ora di ritardo rispetto alle previsioni. Città blindatissima e accessibile solo ai circa 150 invitati, tra cui volti dello spettacolo come la sua grande amica Maddalena Corvaglia e la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra l'altro, il vestito nude-look blu di Belen sta scatenando ancora commenti di ogni tipo sui social network e in molti hanno sottolineato come la showgirl abbia quasi rubato il posto alla sposa catturando molte attenzioni e i flash dei fotografi.

La festa poi si è spostata nella Tenuta Sella&Mosca, alle porte della città e Eli ha ringraziato la città di Alghero dopo il fatidico sì. "Grazie Alghero per avere reso possibile questo sogno. Grazie a tutta la gente per l'affetto che mi avete dimostrato! L'Alguer" ha scritto su Twitter.

Matrimonio Elisabetta Canalis. Occhi puntati su Belen. Ecco tutte le immagini

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO