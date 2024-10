In Sardegna

Elisabetta Canalis, neo sposina, non rinuncia alla settimana della moda milanese. Il marito Brian Perri è rientrato negli Stati Uniti dopo aver passato qualche giorno al mare in Sardegna con la moglie. «Dire mio marito è strano» ha svelato la showgirl. E sulla polemica per l'abito troppo appariscente di Belen Rodriguez durante la cerimonia commenta: «Sono solo contenta che ci fosse e che ci fossero tutti i miei amici. Alle polemiche non faccio caso»