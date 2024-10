Il giovane pizzaiolo olmedese Omar Arras è stato tra i protagonisti di una delle tappe del Campionato Nazionale PNM (Pizzaioli nel Mondo), svoltasi nei giorni scorsi a Olmedo, nella pizzeria Doppio Zero.

Circa cinquanta i partecipanti che si sono cimentati nella preparazione della pizza in diverse categorie: Margherita Doc, Pizza Calzone, Pizza in pala, Pizza larga, Pizza classica Allievi, Pizza creativa e pizza dessert.

Arras si è classificato al primo posto nella categoria Margherita Doc e terzo nella categoria Pizza in pala, utilizzando come ingredienti Fior di latte Arborea, crema di melanzane e menta, prosciutto crudo, pomodori datterini e crema di avocado.

Le farine utilizzate dal pizzaiolo olmedese sono, invece, del Mulino Dalla Giovanna. Prossima tappa sarà a Cabras, il prossimo 20 giugno ma in agenda per Arras c’è anche la partecipazione al Pizza World Cup, a Roma, i prossimi 4-5 ottobre, competizione organizzata in questo caso dalla associazione UPTER (Unione Pizzaioli Tradizionali e Ristoratori).

Intanto Omar, che ha voluto ringraziare tra gli altri Alessandro Lombardi, referente per la Sardegna di Mulino Della Giovanna, si gode il successo ottenuto nella gara disputata nel proprio paese, non il primo a dire il vero considerando che ha già ottenuto in questi anni ottimi risultati in gare regionali e nazionali.