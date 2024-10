Grande partecipazione della Sardegna alla 7^ edizione dei Campionati Italiani di Equitazione Fisdir, Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale, disputati a Galliate, in provincia di Novara, dall'8 all'11 ottobre e organizzati al Centro Ippico la Robinia di Bassi dall'A.S.H.D.,in collaborazione con la Fisdir e con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Galliate, del C.O.N.I. e del C.I.P.

Il primo appuntamento di questi Campionati è stato il meeting di tutte le società sportive presenti che, dopo l'accreditamento, hanno sfilato per la cerimonia di apertura nel portico del castello sforzesco di Galliate accompagnati dal corpo bandistico Verde Azzurra.

Già dalla sfilata di presentazione si vedeva che la Sardegna è arrivata in Piemonte in forze (la seconda per numero di partenti, dopo i padroni di casa) con tanti ragazzi e ragazze che hanno preso parte a tutte le categorie.

Il gruppo più numeroso è stato quello proveniente da Alghero con gli allievi del Club Ippico Capuano guidati dal tecnico Alessandra Pes (Paolo Mura, Giovanni Delrio, Alessio Madeddu, Gaia Castaldi, Antonio Siffu e Costantino Manunta).

In quattro sono arrivati da Oristano per rappresentare il Circolo Ippico Giara (Antonello Madeddu, Gabriele Floris, Mattia Piras e Giulia Piras) con il tecnico Roberto Palmieri e uno del Gruppo Ippico Nuorese: Francesco Carta ed il suo tecnico Raffaela Montis.

Il giorno dopo la presentazione tutti svegli da presto per l’inizio delle competizioni con l’apertura dei campi di gara dove si son svolte le prove di Gimcana e di Dressage nei diversi gradi.

Il sabato stesso programma con le finali di tutte le categorie.

Il Club Ippico Capuano di Alghero è stato il più medagliato con ben sei medaglie d'oro tre d'argento e una di bronzo. Pertanto, nella classifica delle societa si è aggiudicato il primo posto riconfermandosi squadra campione d’Italia.

Dello stesso Club Ippico Capuano, nella 7^ edizione dei Campionati Italiani di Equitazione Fisdir hanno dunque trionfato: Paolo Mura, medaglia d'oro dressage grado 3 avanzato e gimcana grado 3Elementare; Giovanni Delrio, medaglia d'oro dressage grado 3 elementare e argento in gimcana grado 3 elementare; Alessio Madeddu medaglia d'oro dressage grado 2 Medio; Gaia Castaldi medaglia d'argento gimcana grado 2 Medio; Antonio Siffu medaglia d'oro in gimcana e dressage grado 1 elementare e Costantino Manunta, medaglia di bronzo in gimcana grado 1elementare.

La grande novità di questi campionati italiani, fortemente voluta dai comitati regionali della Sardegna e del Piemonte (il cui Presidente Aurelio Riera è stato presente sia alle gare e sia alle premiazioni), è stato l'inserimento di cavalieri tesserati FISE nelle gimcane di grado 3, il più alto: per la Sardegna hanno partecipato le due giovani allieve del club ippico Capuano Giulia Madeddu e Gioia Castaldi.

La manifestazione si è conclusa la domenica mattina con la messa celebrata presso il centro ippico.