Per quattro giornate (dal 13 al 16 Settembre) ben 12 società si sono affrontate e confrontate nelle varie specialità della decima edizione dei campionati italiani di equitazione paralimpica, organizzati dalla FISDIR che in questo 2018 ha scelto la Sardegna, precisamente Oristano, come sede per le gare.

Quattro le società provenienti dalla Penisola, che rappresentavano le regioni di Emilia Romagna, Piemonte, Lazio e Lombardia mentre per la Sardegna erano ben otto. Quasi 70 gli atleti che si sono affrontati in questi giorni di campionati.

Tra loro anche quelli del Club Ippico Capuano che si è piazzato al primo posto tra le società per numero di medaglie conquistate, quattro ori, quattro argenti e sei bronzi. La società algherese, già campione italiano di club, si è presentata con quattordici allievi di tutte le fasce di età, dagli 8 ai 48 anni, iscritti in tutte le categorie. Dal grado più semplice (1Elementare), al grado più difficile e competitivo, ovvero il 3 Avanzato, nelle specialità di gara Dressage e Gimcana.

Le 4 medaglie d'oro sono state conquistate da:

Giovanni Delrio -Dressage 3 A;

Alessio Madeddu-Dressage 3M;

Alyssa Auzzas-Dressage 2 E;

Domenico Riu - Gimcana 2 M.

Le altrettante medaglie d’argento sono andate al collo di:

Giovanni Delrio- Gimcana 3M;

Stefano Sanna- Dressage 3 M;

Alessio Madeddu -Gimcana 2 E;

Alyssa Auzzas Gimcana 2E.

Infine le medaglie di bronzo e il terzo gradino del podio per:

Giulia Madeddu- Dressage 3 A e Gimcana 3 M;

Gaia Castaldi- Dressage 3 M;

Paolo MurA-Gimcana 3 E;

Alessandro Ginatempo- Gimcana 2M;

Annacarmen Piga- Dressage e 1E.