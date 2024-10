La Polizia di Stato anche domani, nella giornata internazionale della donna, continua a essere accanto alle donne vittime di violenza, proseguendo la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”.

Un equipe multidisciplinare, composta da operatori esperti della locale Sezione specializzata della Sezione “Reati contro la persona” sarà pronta a fornire supporto psicologico e giuridico a chi vorrà avvalersi di questo servizio.

La Polizia, infatti, sarà presente a Nuoro con un proprio camper, per l’intera giornata, in Corso Garibaldi e in Piazza delle Grazie per offrire una mano a chi ne avrà bisogno e per dire senza indugi che "se ti ricatta…non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli … non è amore. Se ti isola, umilia, offende …non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi ….non è amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi … non è amore. Se ti chiede l’ultimo appuntamento…non è amore. Se ti uccide …non è amore. Fidati della Polizia di Stato. Contatta il 113. Siamo a tua disposizione".

In caso di condizioni climatiche avverse l’appuntamento si sposterà presso i locali del Centro Commerciale di Prato Sardo, in prossimità della scala mobile, messi all’uopo a disposizione dal Direttore Petretto.

A Sassari il camer sarà presente presso la galleria del centro commerciale “Auchan” dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

A Oristano, invece, l'appuntamento è dalle ore 9:00 alle ore 14:00 al piano terra del Centro Commerciale “Porta Nuova”, dove avrà luogo una nuova tappa del “Progetto CAMPER – Il camper della POLIZIA DI STATO contro la violenza di genere”.