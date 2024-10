Gli agenti del Corpo forestale di Jerzu hanno scoperto 11 campeggiatori abusivi che, a bordo dei loro camper e autocaravan, avevano sostato per la notte vicino ad alcune spiagge ogliastrine.

Il primo blitz a Tertenia, a "Foxi Manna", dove sono stati scoperti 5 camper e autocaravan, di quattro cittadini italiani e uno straniero.

Nella stessa nottata a "Foddini" a Cardedu sono state individuati sei mezzi tra camper, autocaravan e furgoni camperizzati, di cui 2 italiani e 4 stranieri.

Per tutti è scattata le sanzione amministrativa che va da 100 a 250 euro, come previsto dalla legge regionale in materia di turismo.