E' un'altra giornata complicata sul fronte della lotta agli incendi in Sardegna.

L'ennesimo rogo si registra in agro di Villasor, in località "Bia is Ogus", dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto per dare manforte ai soccorritori che operano via terra.

A coordinare le operazioni di spegnimento sul posto il D.O.S. appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Dolianova.