La Regione Sardegna ha compiuto un ulteriore passo nella sua strategia per affrontare l'arrivo dell'influenza attraverso un accordo quadro con i pediatri di libera scelta per la campagna vaccinale autunnale.

Dopo l'approvazione di un provvedimento simile per i medici di medicina generale, che prevede la disponibilità di 200mila dosi prioritariamente per i pazienti vulnerabili e gli over 60, ora anche i pediatri saranno coinvolti nell'integrazione delle attività dei dipartimenti di igiene pubblica.

Secondo l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, la vaccinazione dei bambini gioca un ruolo fondamentale nel contenere la diffusione del virus e proteggere i gruppi a rischio. L'accordo prevede che ogni pediatra di libera scelta avrà accesso a una media di 150 dosi, con un totale massimo di 15mila dosi distribuite tra di loro.

Saranno possibili compensazioni tra le aziende sanitarie locali previo accordo. I pediatri si sono impegnati a coinvolgere i propri assistiti nella campagna vaccinale e a inserire i dati delle vaccinazioni nei propri sistemi informativi nel rispetto della privacy.