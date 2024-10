Dalla giornata di ieri e per tutta la settimana la Polizia di Stato sarà presente su tutte le principali arterie italiane, nell’arco dell’intera giornata, per svolgere servizi specifici dedicati al controllo sul corretto uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere.

Si tratta della campagna RoadPol “SEABELT”, a cui partecipano tutte le Polizie Stradali dei Paesi Membri dell’Unione Europea aderenti alla cooperazione, che si propone come scopo quello di riuscire a ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti strada, come previsto dal Piano d’Azione Europeo 2021-2030, attraverso le campagne di prevenzione, informazione e controllo.

Durante questa settimana, gli agenti della Polizia Stradale saranno presenti su tutte le arterie principali dell’Isola, ed effettueranno controlli mirati per verificare il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta sia da parte dei conducenti che dei passeggeri a bordo dei veicoli, prestando particolare attenzione, in caso di presenza di bambini, all’uso corretto dei seggiolini. Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” .