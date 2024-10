E' stato venduto per 1250 euro l'abito realizzato tre anni fa dallo stilista algherese Antonio Marras e indossato dalla scrittrice Michela Murgia alla cerimonia di premiazione del Premio Campiello.

La Murgia, ora in corsa per la presidenza della Regione sardegna col partito "Sardegna Possibile", ha messo all'asta l'abito per finanziare la campagna elettorale del suo partito.