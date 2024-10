"Ad oggi la regione distratta dai litigi della riforma sanitaria non si sia preoccupata ancora della campagna antincendio con alcune vedette ancora non attivate ma la cosa grave e non avere i mezzi di soccorso a disposizione nelle proprie sedi, e avere il presidio dei vigili del fuoco di Sorgono sotto organico".

A lanciare l'allarme è Maurizio Cadau, vicesindaco del Comune di Belvi.

"Sono seriamente preoccupato per il mio territorio, la Barbagia di Belvì, viste le temperature degli ultimi giorni, che hanno superato i 30 gradi e il vento di scirocco che soffia forte e se a questo aggiungo che le vedette anti incendio non sono state ancora attivate, che i mezzi di soccorso non sono a disposizione nelle proprie sedi allora chiedo a voce alta quando è come partirà la vera campagna anti incendio della Regione Sardegna".

"I Vigili del fuoco da sempre operano sott'organico, le strade, come la Belvi'-Atzara, non ha ovviamente, subito nemmeno lavori di pulizia dall'erba" spiega l'amministratore locale del centro barbaricino".

"Capisco che in Regione siano impegnati in discussioni forse più importanti, come e quando prorogare un commissario Asl o come e quando fare un altro blitz per uccidere dei maiali ma il bosco per noi è' vitale e vorremmo che tutto funzionasse al meglio. L'agenzia Forestas mi sembra molto una riforma fumosa visto che ad adesso manca tutto e ovviamente noi amministratori dobbiamo dare risposte e metterci la faccia mentre i responsabili pensano ad altro”.