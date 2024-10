I consiglieri del Gruppo Alleanza Rosso Verde Daniele Cocco ed Eugenio Lai, hanno presentato un'interrogazione sui ritardi nella stipula delle convenzioni tra la Regione Sardegna e le Compagnie barracellari.

"La legge di stabilità 2023 ha stanziato la somma di 1.500.000 euro per l'attivazione di convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le Organizzazioni di volontariato ma, ad oggi, le convenzioni non sono ancora state firmate - spiegano - La delibera che approva lo schema di convenzione risale a qualche giorno fa ma non risulta ancora consultabile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna".

"Una situazione inaccettabile che comporta una forte riduzione dell'efficacia delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nell'intera regione - dice Cocco - I Comuni non possono far fronte alla riduzione, o peggio alla mancanza, delle importantissime attività svolte dai barracelli che rappresentano in molti territori della Sardegna, l'unica concreta attività di vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale".

"Le Organizzazioni sindacali di categoria hanno fortemente criticato la bozza della convenzione predisposta dalla Regione, specialmente per quanto riguarda l'entità del 'contributo per rinforzo attrezzature' che di fatto rende impossibile retribuire le ore lavorate ai barracelli - aggiunge - A limitare ulteriormente le attività delle Compagnie barracellari concorrono inoltre le diverse vertenze ancora aperte con l'assessorato degli Enti Locali, come la mancata liquidazione delle somme dovute alla compagnia Barracellare di Bono".