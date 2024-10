Dopo il successo di sabato scorso, il laboratorio sull’olio extra vergine d’oliva si trasferisce dal mercato coperto del Centro Commerciale Luna & Sole al mercato Campagna Amica dell’Emiciclo Garibaldi.

Sabato 2 dicembre, a partire dalle 10 del mattino, due esperti del settore spiegano agli appassionati le diverse fasi del processo di produzione dell’olio: dall’albero al prodotto finito.

Il laboratorio, diretto dal tecnico dell’Appos Luciana Putzolu e da Amedeo Cherchi dell’azienda agricola Cherchi, ha una duplice funzione: da una parte raccontare le diverse caratteristiche dell’olio e le diverse metodologie di produzione e dall’altra spiegare l’importanza delle analisi chimiche, fisiche e organolettiche. E proprio per facilitare la condivisione di quest’ultimo tema, il tecnico dell’Appos offre un’analisi gratuita sull’acidità dell’olio alle prime dieci persone che si recheranno davanti allo stand allestito all’Emiciclo Garibaldi con un piccolo campione.

«Sabato scorso il laboratorio dedicato all’olio extra vergine d’oliva ha riscosso un grandissimo successo - afferma il direttore della Coldiretti Nord Sardegna, Ermanno Mazzetti. In tanti si sono fermati davanti al gazebo del mercato Campagna Amica nel centro commerciale Luna & Sole per ascoltare le spiegazioni degli esperti sulle diverse fasi di produzione. Guidati dall’alto interesse che questo prodotto riscuote nella nostra provincia, abbiamo organizzato questo secondo laboratorio introducendo anche l’analisi gratuita dei campioni. E su questa scia stiamo iniziando a lavorare alla prossima edizione di Ozzu Sardu, il concorso dedicato ai migliori oli extra vergine d’oliva prodotti in Sardegna».