Arriva a Sassari il primo mercato coperto dei contadini. Sarà inaugurato sabato 27 maggio alle 10, nel centro commerciale Luna e Sole (II° piano). Una novità assoluta che conferma il successo di Campagna Amica, divenuta in pochi anni la rete più grande del mondo di vendita diretta sotto lo stesso marchio.

Oltre ai circa 30 mercati “aperti”, di cui Sassari vanta uno dei fiori all’occhiello con il mercato del sabato all’Emiciclo, da quest'anno in Sardegna si potrà dunque fare la spesa a km0 direttamente dai produttori anche in strutture coperte.

Il mercato coperto di Sassari segue Nuoro (aperto il mese scorso) e anticipa la prossima apertura a Oristano e Cagliari. Un salto di qualità chiesto dai sempre più numerosi clienti che vanno alla ricerca di prodotti agricoli a km0, di stagione, selezionati con cura, sempre freschi, controllati e garantiti.

Tendenze confermate da alcune statistiche: nel 2016 il 43% degli italiani ha fatto la spesa nei mercati degli agricoltori (+55% negli ultimi 5 anni); l'83 % degli italiani considera sicuro l'acquisto di prodotti alimentari direttamente nei mercati degli agricoltori (+23 % rispetto ai supermercati e +15% rispetto al dettaglio); l'81% degli italiani preferirebbe comperare la frutta direttamente dagli agricoltori.

«I mercati di Campagna Amica sono un realtà sarda e italiana – afferma il presidente di Coldiretti Sassari Battista Cualbu. Hanno conquistato la fiducia dei consumatori grazie alla serietà e la costanza dei produttori e a dei prodotti di altissima qualità. Nei mercati a km0 è fondamentale il rapporto di fiducia che si instaura tra chi produce e chi consuma dovuto alla garanzia di prodotti di cui è certa l’origine e i metodi di produzione grazie a dei controlli severi e certificati».

«I mercati di Campagna Amica sono dei veri spazi di socialità intorno al cibo giusto – rimarca il direttore di Coldiretti Sassari Ermanno Mazzetti – dove si incontrano non solo amici ma anche la storia, la cultura e l’identità dei nostri prodotti e quindi della nostra regione, grazie a dei contadini e allevatori che non sono dei semplici venditori ma custodi del saper fare rurale. Un patrimonio inestimabile di cui si può fruire in Campagna Amica senza mediazioni».

Il mercato al coperto di Luna e sole sarà aperto, contemporaneamente all’Emiciclo, inizialmente tutti i sabato mattina, ma presto sarà garantita una apertura di più giorni la settimana. Saranno presenti tutte le eccellenze agroalimentari: carne, pesce, salumi, formaggio, frutta e verdura di stagione, pane, olio, vino, uova, confetture, miele, prodotti biologici e tutte le biodiversità che solo Campagna Amica garantisce. Sarà presente anche un agriturismo con una proposta enogastronomica basata sulle tipicità locali e sull’utilizzo di prodotti e ingredienti delle aziende presenti nel mercato o comunque aderenti alla rete di Campagna Amica.

«Nel nuovo mercato – precisa Battista Cualbu – si organizzeranno eventi socio-culturali, laboratori didattici e formativi e momenti di informazione, iniziative di intrattenimento, occasioni di incontro e dibattito con le istituzioni locali, la società e la comunità, in cui si promuoverà il territorio, la vicinanza tra città e campagna e si darà un contributo alla crescita del turismo rurale».