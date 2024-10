''Ho chiesto ai magistrati di essere immediatamente sentito sulla vicenda, tramite il mio avvocato, Michele Schirò''.

Lo ha detto stamani eurodeputato sardo Salvatore Cicu (FI), da ieri al centro di un'inchiesta della Dda di Cagliari, condotta dalla Guardia di Finanza, che lo vedrebbe indagato insieme al consigliere regionale campano Luciano Passariello (Fdi-An), all'ex sindaco di Sestu (Cagliari) Luciano Taccori e al consigliere comunale dello stesso paese Paolo Cau, entrambi di Fi.

Si tratta ''vicenda privata che non attiene alla mia attività politica" e perciò "non mi dimetto da nessun incarico'', ha detto Cicu, spiegando che intende difendersi "all'interno del processo, non al di fuori di esso. Voglio far emergere la verità di questa vicenda che ben conosco''. L'indagine 'Little lord' della Guardia di Finanza e della Dda del capoluogo ha portato al sequestro di numerosi immobili, conti correnti bancari in Sardegna, Lazio e Campania, per un valore di oltre 20 milioni di euro.