Nella serata di ieri, a Serramanna, in località “Su pranzi de Sedda”, i militari della locale stazione, unitamente a quelli della stazione di Gesturi, hanno denunciato A.S. 57enne, e C.I., 61enne, entrambi camionisti e dipendenti di una Azienda di Servizi di Trasporti Logistca con sede legale in Samassi.

Sono stati sorpresi in flagranza di reato a scaricare in un terreno di proprietà di un privato un quantitativo pari a 50 tonnellate di materiale sfuso catalogato come rifiuto con codice CER 179504 (materiale risultato di scavi di strada) il cui smaltimento è previsto in discarica autorizzata.

Area e formulari cartacei trovati in possesso dei soggetti sono stati sottoposti a sequestro e depositati presso la Procura della Repubblica di Cagliari che procede. Sono in corso ulteriori indagini al fine di accertare eventuali responsabilità di terzi.