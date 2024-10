Incidente stradale alle prime luci dell'alba di oggi. Un camion carico di collettame, per cause in corso di accertamento, ha cozzato violentemente il guard rail. E’ successo al chilometro 53+500 della Dcn 131, direzione Siniscola.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, il personale del 118, la Polizia e gli operai di Anas.

Nel violento urto, l'autista ha riportato alcune contusioni ed è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro. Gravi i danni all'automezzo il cui carburante, a causa dello schianto si è riversato sull' asfalto.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo coinvolto.