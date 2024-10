Questa notte la Sala Operativa 115 del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, ha ricevuto la richiesta di intervento per l’incendio di un mezzo pesante intorno alle 2:00 a Decimomannu via Veneto.

Sul posto la squadra di pronto intervento, la 1A con APS (Autopompa Serbatoio) e in supporto un ABP (Auto Botte Pompa) Dalla Centrale di Cagliari, che appena arrivati hanno spento tempestivamente le fiamme mettendo in sicurezza lo scenario ed evitando la propagazione dell’incendio.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza.