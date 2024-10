Per cause in corso di accertamento, un camion è precipitato da un ponte sulla quattro corsie tra Sassari e Alghero dopo lo svincolo per Bancali. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell'Areus e un'ambulanza.

Secondo quanto appreso, quando i vigili del fuoco hanno raggiunto l'abitacolo, il conducente del mezzo era cosciente. Purtroppo, però, a causa delle gravi ferite riportate, Sandro Ascione, 65enne di Porto Torres, non ce l'ha fatta, è morto poco dopo.