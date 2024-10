Un camion è stato completamente avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, 2 novembre, lungo la SS 131, al km 168 all'altezza di Giave.

Non si registrano feriti, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Il traffico ha subito rallentamenti in quel tratto di strada per consentire i soccorsi.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.