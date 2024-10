Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle ore 23 di ieri, 18 marzo, in via Gobbetti ad Assemini per l'incendio di un camion. Si trattava di un trattore stradale in sosta nell'area dei parcheggi di un centro commerciale per la vendita di generi alimentari.

La sala operativa del 115, che ha ricevuto le segnalazioni, ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando. Gli operatori giunti sul posto con un'autopompa e il supporto di un'autobotte hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo e provveduto alla messa in sicurezza l’area.

Al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.