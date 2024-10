Un camion compattatore della De Vizia, la società che si occupa in Gallura della raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha preso fuoco intorno alle 13.30. E' successo lungo la strada che collega Olbia a Sassari, all'altezza del chilometro 52, in prossimità del bivio per Monti.

Il mezzo pesante, che trasportava cartone, si è accostato in una piazzola di sosta e poco dopo, per cause ancora da accertare, si è sprigionato un incendio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, due squadre dei vigili del fuoco di Olbia che hanno lavorato per oltre due ore per domare le fiamme. Per consentire l'intervento, l'Anas ha deciso di chiudere la statale: prima totalmente, poi riaperta con il senso unico alternato. Verso le 17 il traffico è ripreso regolarmente.