Nel primo pomeriggio di oggi, un camion, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada al chilometro 124,100 della Strada Statale 131, in direzione Cagliari.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante.