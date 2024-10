Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10:40 circa sulla Provinciale 22, in agro di Ballao, dove l'autista di un autoarticolato, ha perso il controllo del pesante mezzo che, dopo aver divelto parte del guardrail, ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata non coinvolgendo fortunatamente altri veicoli.

Il camion, senza carico, era diretto alla cava di Escalaplano. L'autista ferito, un 37 enne di Selargius, è stato trasportato all'ospedale San Marcellino di Muravera da un ambulanza della Croce Verde di Escalaplano e pare non sia in gravi condizioni. I rilievi per stabilire la dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri di Armungia, intervenuti prontamente sul posto.