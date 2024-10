Incidente stradale questa mattina alle 9:30 sulla Statale 389 a Bitti. Un fuoristrada Mitsubishi ha sbandato nel momento in cui dal lato opposto sopraggiungeva un camion che nel tentativo di evitare l'urto è finito in cunetta mettendosi di traverso e bloccando la strada.

E' stato il ghiaccio a provocare l'incidente in cui fortunatamente non vi è stato alcun ferito. La strada è rimasta provvisoriamente chiusa per circa un'ora fra il km 57 (bivio per Osidda) e il km 63.300. Sul posto il personale dell'Anas e della Polizia stradale.