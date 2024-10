Un’autobotte destinata al trasporto latte è stata data alle fiamme questa mattina intorno alle 8 a Irgoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Siniscola e Nuoro che, congiuntamente alle Forze dell'ordine, stanno eseguendo gli accertamenti di Legge.

Secondo una prima ricostruzione, due persone, armate e con il volto coperto, hanno bloccato il mezzo e costretto l'autista a scendere. La cisterna è stata poi incendiata.

Non si tratta del primo assolto a un camion che trasporta latte. Il primo era stato compiuto il 24 febbraio, ma in quell’occasione il camion non era stato bruciato come accaduto, invece, per il secondo blitz avvenuto il 25 dello stesso mese.

In totale sono una decina i blitz avvenuti in un mese.

Questo di oggi arriva nel giorno in cui i pastori sono riuniti a Bari Sardo per un'assemblea.