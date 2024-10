Chiuso il raccordo di Nuoro della Statale 131 Dcn dopo che un mezzo pesante con altezza superiore al limite consentito ha danneggiato il cavalcavia tranciando alcuni elementi d'acciaio dell'armatura portante. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e l'Anas ha sbarrato la strada per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino.

Per chi percorre il tratto di strada interessato sono previste deviazioni da e per Nuoro: attraverso la statale 129 "Trasversale Sarda" con innesto sulla statale 389var. Chi proviene da Olbia – precisa l’Ansa Sardegna - deve uscire dalla 131 "Diramazione Centrale Nuorese" verso la galleria "Pratosardo" e percorrere la circonvallazione Sud. Sul posto sono presenti i tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.