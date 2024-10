Un altro mezzo pesante, dopo quello di ieri sulla 131, è stato interessato da un incendio.

E’ accaduto questa mattina, intorno alle 9:30, sulla SS 129 al chilometro 60.300.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause in corso di accertamento, nella parte anteriore del camion della ditta SRI di Benetutti, carico di sabbia.

L’incendio ha coinvolto completamente anche la cabina di guida. Fortunatamente l’autista ha arrestato la propria corsa e si è messo in salvo. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro.