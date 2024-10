Si terrà domenica 16 dicembre a Olbia, di fronte al Mater Olbia, (strada statale 125 orientale sarda), la manifestazione di Caminera Noa contro il finanziamento pubblico al Mater Olbia e per la difesa della sanità pubblica, in programma alle 11.00.

Lo annunciano gli stessi attivisti in un comunicao in cui rimarcano come «Con l’apertura del Mater Olbia, la Regione Sarda con Arru e Moirano continua con la distruzione della sanità pubblica sarda iniziata da Cappellacci, finanziando il Mater Olbia a danno di strutture anche di eccellenza presenti i Gallura e in tutta la Sardegna».

«Dopo il 17 giugno – aggiungono da Caminera Noa – ci sono state numerose manifestazioni di protesta, sono nati o si sono riattivati numerosi comitati e presidi in difesa degli ospedali pubblici; a questa mobilitazione popolare, la Regione risponde chiudendo o depotenziando grandi e piccole strutture sanitarie che privano interi territori di servizi fondamentali per la salute dei cittadini. La classe politica sarda con la distruzione sulla sanità contribuisce ad un ulteriore spopolamento e desertificazione dei paesi interni».

Tra le richieste degli attivisti, «Il miglioramento dei servizi ospedalieri pubblici di grandi dimensioni che vengono sistematicamente depotenziati o chiusi in tutta la Sardegna, la tutela dei piccoli presidi ospedalieri che sono a rischio chiusura o che vengono declassati e trasformati in pronto soccorso o strutture di lunga degenza e che non vengano chiusi i punti nascita solo perché non rispondono a parametri, europei e italiani, stabiliti sulla base di concetti economici di austerity completamente decontestualizzati dalle realtà a cui vengono applicati».

Inoltre, viene chiesto «Che la R.A.S. recepisca i commi 11 e 13. Essi prevedono che, se le strutture pubbliche non possono garantire entro 30/60 giorni l’erogazione di una prestazione sanitaria, questa venga effettuata in regime privato a rimborso da parte della Direzione Sanitaria competente, o intramoenia, al costo del solo ticket, che la R.a:S. destini i finanziamenti regionali dati al Mater Olbia ad altre voci di spesa come la creazione di Breast Unit nelle strutture pubbliche (Legge 124/98, articolo 3)».

«La Costa Smeralda – si legge ancora nella nota stampa – conserva ancora un enorme patrimonio naturalistico da tutelare dall’aggressione di chi vorrebbe attuare un enorme piano di speculazione basato essenzialmente sul cemento e l’intreccio di affari tra la politica e il fiume di petroldollari provenienti dalla Monarchia Saudita del Qatar».

«La Qatar Investment Authority, il fondo sovrano del Paese più ricco del mondo, ha infatti acquistato nel 2012, la Smeralda Holding dal finanziere americano-libanese Tom Barrack, entrando in possesso di un patrimonio immobiliare consistente in 4 alberghi, la marina di Porto Cervo, il Pevero Golf Club e soprattutto nei 2.300 ettari di terreni vergini su cui oggi incombe la minaccia di una immensa lottizzazione».

Secondo gli attivisti, «Tenuto conto della necessità di salvaguardia di un importante patrimonio naturalistico, finora sfuggito alle cementificazioni per via di vincoli paesaggisti che ne impediscono la lottizzazione, occorre sottolineare che la vendita di terreni ad un fondo sovrano significa vendere direttamente parti del proprio territorio ad un Paese straniero, in questo caso una potente monarchia saudita in grado, con il flusso di investimenti milionari spalmati in più settori strategici, dai trasporti alla sanità, di influenzare decisioni politiche importanti in funzione di interessi estranei ai cittadini, sempre più vittime inconsapevoli di accordi siglati sulla loro pelle».

«La vicenda del Mater Olbia – proseguono – non fa alcuna eccezione e anzi si presenta come una operazione coloniale senza precedenti, in cui la pressoché totalità delle forze politiche si sono schierate a favore dell’investimento saudita nella sanità sarda, la cui razionalizzazione si traduce in una drastica riduzione di servizi irrinunciabili, finendo per favorire gli investimenti del Qatar nel settore. In questo sconcertante scenario, il coro di promesse di centinaia di posti di lavoro fatte da una larghissima schiera di forze politiche, che deriverebbero dagli investimenti qatariani nel Mater Olbia, lasciano intravvedere il preludio per l’abbattimento di vincoli e impedimenti all’aumento di cubature e alla realizzazione di nuove faraoniche costruzioni. In poche parole più cubature, cemento e deroghe in cambio di petroldollari».

«In questa direzione pare essere orientato il governo Pigliaru e i suoi alleati sovranisti che intendono modificare il PPR del 2006. Ad uno scenario di questo tipo diciamo no, – conclude Caminera Noa –, decisi a difendere gli interessi del popolo sardo, le nostre risorse incontaminate e un modello di sviluppo che non metta a rischio il nostro habitat in cambio di business ed interessi politici di qualsiasi natura».