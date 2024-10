Non si avevano più notizie di Claudio Domenico Sassu, 47 anni, di Alghero, dalle 5 del mattino di ieri. Oggi la tragica scoperta.

L’uomo è stato ritrovato morto questa notte, quasi sicuramente stroncato da un infarto dovuto a un assideramento.

"Decesso dovuto ad arresto cardiocircolatorio per congelamento", recita il primo referto del medico legale fatto intervenire dai carabinieri di Livigno, subito dopo il ritrovamento del cadavere all'interno di un deposito edile a cielo aperto del paese turistico dell'Alta Valtellina. Nel paese la temperatura, durante la notte, era scesa sino a 20 gradi sotto lo zero.

Claudio Domenico Sassu, che lavorava come cameriere, al momento del ritrovamento indossava soltanto una giacca leggera con una camicia. Alle dipendenze del centro benessere Aquagranda di Livigno, in compagnia di un collega di lavoro e conterraneo - che aveva lanciato l'allarme - si era concesso una serata di relax nei pub e locali pubblici della zona, per poi non rincasare.