Un cameraman della testata giornalistica cagliaritana YouTg è stato aggredito questa mattina mentre effettuava delle riprese in piazza del Carmine, a Cagliari.

Come riportato in un articolo pubblicato dalla stessa redazione, l'operatore video Pedro Falchetto stava registrando delle immagini di repertorio in piazza del Carmine quando "Due stranieri e una donna italiana hanno provato a strappargli la telecamera dalle mani e gli hanno rubato il cavalletto, poi restituito solo grazie all'intervento immediato degli agenti della Questura, che hanno identificato i responsabili".

"Tutto è successo poco dopo mezzogiorno. Piazza del Carmine era solo una delle sue tappe di questa mattina" ed è proprio lì che uno degli aggressori "lo ha insultato, intimandogli di spegnere la telecamera. Lui ha provato a spiegare che stava facendo il suo lavoro e che non era di suo interesse riprendere i volti. Ma quelli hanno insistito. L'uomo, un africano, lo ha preso per il bavero e lo ha strattonato, per poi rubargli il sostegno dell'apparecchio".

"Una chiamata al 113 è servita per placare gli animi: gli agenti hanno riportato la calma in modo molto professionale e hanno anche recuperato il pezzo che era stato sottratto. Non verrà presentata denuncia: nonostante le tensioni tutto si è risolto per il meglio".

La redazione di Sardegna Live esprime piena solidarietà ai colleghi di YouTg.