“Andrea Mura è il testimonial della casta a 5 stelle. Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo”.

Così il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci replica alle dichiarazioni con cui il deputato penta-stellato Andrea Mura giustifica le proprie assenze a Montecitorio. Il grillino, infatti, ha il 96 per cento delle assenze. In un’intervista a La Nuova Sardegna ha spiegato che “L’attività politica non si svolge solo in Parlamento. Ho detto da subito che non volevo fare il parlamentare, ma il testimonial del Movimento per salvare gli oceani dalla plastica”.

“Mentre i comuni cittadini per ricevere uno stipendio devono andare a lavoro per Mura la logica per cui lo Stato ti paga e tu devi andare in Parlamento sarebbe un discorso moralista. Il “Marchese del Grillo” Mura dice che lui ha altro da fare e sta comodamente sulla sua barca. E aggiunge che lui non voleva fare il parlamentare ma il suo ruolo sarebbe quello di testimonial per salvare gli oceani. I famosi oceani – ironizza Cappellacci - sardi e italiani? Delle due è l’una: o Mura non capisce quello che dice, e allora avrebbe bisogno di un trattamento sanitario obbligatorio, oppure sa bene quello che fa ed allora farebbe meglio a dimettersi e dedicarsi allo spettacolo. Se pensa di prendere in giro i sardi con queste supercazzole, è proprio uno stolto”.