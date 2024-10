Cambio di guardia al comando della Compagnia di Siniscola, dove il Capitano Andrea Senes ha lasciato gli uffici di via Isalle.

Al suo posto, operativo da domenica 4 settembre, il Tenente Andrea Leacche, che arriva nel centro della provincia di Nuoro dopo aver ricoperto l’incarico di comandante per due anni del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Roma-Ostia e per un anno del Plotone Allievi ufficiali del prestigioso istituto dell’accademia militare di Modena, in cui vengono formati i futuri comandanti dell’arma dei carabinieri e dell’esercito italiano.