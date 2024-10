Il Capitano Fabio Alfieri, 37 anni, (nella foto), originario di Salerno, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ha assunto l’incarico lo scorso 10 settembre, subentrando al Capitano, Giovanni Di Nuzzo.

L’Ufficiale, arruolatosi nel 2003, vanta 17 anni nelle file dell’Arma con diverse esperienze di comando in vari luoghi d’Italia. La carriera del Capitano Alfieri parte da Napoli, ove ha retto il Comando del Plotone di Rappresentanza del Gruppo di Napoli dal 2004 al 2010 per poi essere trasferito al Comando della Tenenza di Marano di Napoli, territorio ad alto indice di criminalità, dal 2010 al 2013, anno in cui il Comandante viene destinato in Toscana per assumere la direzione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Signa (FI) ove permarrà fino al 2017.

L’esperienza professionale del Capitano Fabio Alfieri si arricchisce anche di una parantesi nell’organizzazione addestrativa dell’Arma dei Carabinieri con il Comando, dal 2017 al mese di settembre 2020, della 1^ Compagnia Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso prima di giungere in terra sarda ove si è subito integrato ed ha iniziato ad impostare la sua azione di comando.