È Giuseppe Atzori, 59 anni, cagliaritano, il nuovo segretario generale dell'Unione sindacale territoriale di Cagliari. È stato eletto oggi dal consiglio generale. Prende il posto dell'uscente Mimmo Contu. Atzori, da quasi 30 anni nel sindacato, ha guidato per anni la Fisascat, la federazione di categoria che rappresenta i lavoratori e le lavoratrici dei settori del Terziario, Turismo e Servizi. Con il neo eletto, faranno parte della segreteria Valeria Picciau (presente anche nella precedente segreteria) e Gimmi Uda. I lavori del consiglio generale sono stati presieduti dal leader della Cisl, Luigi Sbarra. Il segretario nazionale ha ringraziato Mimmo Contu per il lavoro che ha svolto e ha augurato buon lavoro ad Atzori. "Abbiamo piena fiducia nella sua competenza - ha detto Sbarra - nelle sue qualità umane e professionali, che potranno consolidare e dare ulteriore energia in una città come questa, cuore di una terra complessa e straordinaria", ha concluso. Ai lavori era presente la segreteria generale, con il segretario Pier Luigi Ledda, Federica Tilocca e Mirko Idili. "La Cisl sarda - ha osservato Ledda - si pone in termini di merito e responsabilità rispetto alle sfide dell'Isola, tenendo insieme aspettative e bisogni di ogni territorio, anche della dimensione metropolitana e dei piccoli centri del cagliaritano di cui parliamo oggi". Prime parole da segretario di Atzori: "La sfida vera - ha detto - è ascoltare e interpretare bisogni e aspettative di un territorio complesso, area metropolitana e piccoli centri insieme. Lo sviluppo deve essere integrato, con un occhio attento alla tenuta dei servizi, uno sviluppo inclusivo e partecipativo; la CISL di Cagliari sarà propositiva e protagonista per trovare soluzioni alle emergenze e alle prospettive territoriali".