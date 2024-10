Foto copertina: il Tenente Colonnello Italo Spalvieri

Dopo quattro anni di permanenza alla sede di Cagliari, il Colonnello Camillo Passalacqua lascia oggi l’incarico di Comando del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari con destinazione Roma per la frequenza di un corso presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Al suo posto subentra il Tenente Colonnello Italo Spalvieri che pochi giorni fa ha lasciato l’incarico di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno dove, negli ultimi quattro anni, si è occupato di attività di servizio finalizzate, in particolare, al contrasto di fenomeni illeciti in materia di polizia economico-finanziaria, ambientale e doganale in mare.

Il Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari rappresenta lo snodo fondamentale della catena di comando e controllo del dispositivo aeronavale del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza. Dispone di mezzi aerei e navali che svolgono una costante e capillare azione di controllo sul territorio, sul mare territoriale e sulla zona ad esso contigua.

In particolare alla componente aeronavale regionale sono attribuiti, in via prioritaria, compiti di polizia economico-finanziaria nelle acque interne, sul mare territoriale é nei porti e lungo i litorali, di copertura e supporto aeronavale alle operazioni del dispositivo alturiero e degli altri Reparti territoriali del Corpo, di contrasto dei traffici illeciti, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare, del demanio, del patrimonio artistico ed archeologico e del delicato ecosistema ambientale marino della Regione Sardegna e, infine, di salvaguardia della vita umana in mare.