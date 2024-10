Il Tenente di Vascello Paola Piroddi, 34 anni di Bari Sardo, il prossimo 8 settembre lascerà il comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero.

Al suo posto arriverà da Genova il Tenente di Vascello Roberto Fronte, di 46 anni.

Giunta nella città catalana nell’aprile del 2015, Paola Piroddi andrà a ricoprire un nuovo incarico alla Capitaneria di Porto di Cagliari.

“E' una sfida che colgo con grande entusiasmo non solo perché il primo comando rappresenta un'importantissima fase per la vita e la carriera di un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ma anche perché ho l'opportunità ed il privilegio di ricoprire questo incarico nella Regione in cui sono nata, alla quale sono profondamente legata”, aveva detto il Tenente di Vascello durante il suo discorso tenuto due anni fa in occasione della cerimonia del passaggio di consegne con il suo predecessore.

Durante il mandato ad Alghero, Paola Piroddi, primo comandante donna dal 1947, anno di costituzione dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Riviera del Corallo, ha portato a termine importanti operazioni di servizio. Tra queste, la ricerca e il soccorso in mare di quattro pescatori a bordo di una imbarcazione naufragata e affondata al largo dell'Argentiera, nonché attività di controllo in materia di pesca, a partire dal controllo a mare fino alla commercializzazione del pescato nei ristoranti e nei mercati. E ancora, incontri con i bambini delle scuole volti a diffondere l’educazione marinara e la cultura del mare, con particolare riguardo per gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione, la promozione della tutela dell’ambiente, la prevenzione degli incidenti e la corretta fruizione del mare.

L’esperienza ad Alghero del Tenente di Vascello Piroddi terminerà con l’operazione estiva “Mare Sicuro”, iniziata il 17 giugno e che terminerà domenica 17 settembre.

Intanto, questa mattina, sia il comandante uscente Paola Piroddi che il comandante subentrante Roberto Fronte, hanno salutato il sindaco di Alghero Mario Bruno, gli assessori Raimondo Cacciotto e Raniero Selva.